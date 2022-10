Biologisch afbreekbare handdoeken en tweedehands wastafels: Zandhovens kapsalon gaat duurzame toer op

ZandhovenWie zijn haar laat knippen bij Coiffure Modern, doet ineens ook iets voor het milieu. Het kapsalon van Tilke Beckers (48) en Luc Kennis (53) is namelijk het eerste ‘groene’ kapsalon in de Benelux. Afval wordt er zo veel mogelijk gerecycleerd, tot zelfs het afgeknipte haar dat gebruikt wordt om olie uit rivieren en zeeën te halen. “De biologisch afbreekbare handdoeken kunnen gewoon bij het papierafval.”

Drie weken geleden stapte Coiffure Modern als eerste kapsalon in de Benelux in het verhaal van Green Circle Salons, een organisatie overgewaaid uit Canada en de VS waar al meer dan 16.000 kapsalons zich inzetten voor een duurzamere kappersindustrie. Een salon produceert namelijk gemiddeld 350 kilo afval en 15 ton C02 per jaar, en dat kan beter. Green Circle Salons Benelux bevindt zich momenteel in een pilootfase – ook een Antwerps en Eindhovens kapsalon sloten zich ondertussen aan - en zal in januari 2023 van start gaan in België, Nederland en Luxemburg.

Recyclage

“Luc en ik houden van de natuur, maar tot twee jaar geleden waren we eerlijk gezegd niet echt bezig met duurzaamheid”, vertelt Tilke. “Onze kinderen van 18 en 19 jaar zijn er wel enorm mee bezig: zij kopen bijvoorbeeld al hun kleren tweedehands. Zo begonnen we thuis ook bewuster na te denken over recyclage. Het geeft ons een goed gevoel om met duurzaamheid bezig te zijn, het is een leuke missie voor het bedrijf. Volledig ecologisch kan het kapsalon echter nooit worden, want we kleuren nog met chemische producten. De kwaliteit van onze kleuring blijft dus gegarandeerd, maar wel in combinatie met het ecologische verhaal.”

Zo wordt het afval van Coiffure Modern nu voor 95% gerecycleerd. “Vroeger belandden de dopjes van de flesjes kleuring in het restafval, nu recycleren we pmd veel beter. Ook metalen, zoals tubes of folie, worden verzameld en circulair verwerkt tot nieuw metaal. De potjes voor kleuring zijn gemaakt van suikerriet in plaats van plastic, en de restanten verf worden door Green Circle omgezet in warmte-energie.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kapsalon Coiffure Modern in Zandhoven. © Klaas De Scheirder

Tweedehands wastafels

Maar de opvallendste veranderingen zijn toch wel de biologisch afbreekbare handdoeken en het verzamelen van haar. “We gebruiken geen katoenen handdoeken meer, dus hebben we ook geen wasmachine en droogkast meer nodig. De biologisch afbreekbare handdoeken kunnen gewoon bij het papierafval. Ook het afgeknipte haar wordt verzameld en door Green Circle verwerkt: dat wordt gebruikt om olie uit de zee te halen. Haar heeft namelijk de eigenschap om tien keer zijn eigen gewicht in vloeistof te kunnen opnemen. Haar werd bijvoorbeeld ook gebruikt om mazout uit de rivieren te halen na de overstromingen in Wallonië.”

Coiffure Modern wil duurzaamheid ook doortrekken in hun nieuwe salon in de Amelbergastraat, waar ze op 1 december naartoe verhuizen. “De lampen vervangen we door led, we kopen een nieuwe, zuinige boiler, en ook de meubels blijven duurzaam. Zo zullen de kaptafels gemaakt worden uit Europees hout, en hebben we tweedehands wastafels gekocht.”

Voor de duurzame aanpak zal Coiffure Modern waarschijnlijk 1 of 2 euro extra aanrekenen aan de klanten. “Die bijdrage kunnen we dan verder investeren in duurzame projecten, zoals ecologische kranen op wasbakken of zelfs een fiets waarmee onze kapsters naar de winkel kunnen gaan, zodat ze de auto niet moeten nemen. Onze klanten reageren in ieder geval enthousiast.”

