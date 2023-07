Het Pomphuis sluit eind dit jaar voor minstens vijf jaar de deuren: “Werken Oosterweel niet te verzoenen met fine dining”

Het is door zijn locatie wellicht het meest iconische restaurant van de stad, maar op oudejaarsdag zal Het Pomphuis zijn laatste service in minstens vijf jaar draaien. Reden: de werken aan de Oosterweelverbinding die in de omgeving veel hinder brengen. “Begin 2024 openen we een nieuw restaurant in Antwerpen”, zegt manager Thibaut Dieltjens.