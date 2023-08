Antwerpena­ren kunnen stemmen op het mooiste monument tijdens Het Erfgoedju­weel

Stad Antwerpen reikt eind september zijn monumentenprijs Het Erfgoedjuweel uit. Iedereen kan vanaf nu tot en met 11 september stemmen op zijn favoriet, online of op papier in de Stadsfeestzaal. De vijf finalisten zijn het pand in de Graaf Van Egmontstraat 56, de Paardenmarktsite van UAntwerpen, de Hollandse Synagoge, het gerechtsgebouw op de Britselei en PSLab Antwerpen. Wie stemt, maakt kans op een overnachting voor twee in een B&B.