Bestelwagen belandt op zijn zij op E313 in Massenhoven: bestuurder lichtgewond

Karel Deruwe speelt in Zoersel de première van zijn theater­stuk rond roemrijk veldcros­ser

Samen met zijn zoon Thijs speelt Karel Deruwe een nieuwe theatervoorstelling. Het stuk ‘Rolang’ gaat op zaterdag 15 april in première in de Kapel in Zoersel, de gemeente waar de bekende acteur al bijna 25 jaar woont.