BELOOFD IS BELOOFD. Komt er een vrijetijdscentrum? Hoe zit het met veilige fietspaden? En hoe ver staat het zwembaddossier?

Zandhoven Winnaars paaszoek­tocht nemen grote chocolade haas in ontvangst

Een maand lang verstopte de paashaas zijn digitale paaseieren over heel Zandhoven. Tijdens die periode konden kinderen zoeken naar paaseieren, om ze later in Sportcomplex Het Veld in te ruilen voor echte chocolade eitjes. Maandagavond namen de winnaars hun prijs in ontvangst: een grote, chocolade haas.

10 mei