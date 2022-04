Alexine vervolledigt Zandhovens viergeslacht

Vorselaar Met komst van #LikeMe denkt Na Fir Bolg ook aan jongere generatie

Dat Na Fir Bolg een echt familiefestival is, dat is al lang geen geheim meer. Ook dit jaar krijgt de jongere generatie een band van formaat voorgeschoteld: #LikeMe On Tour strijkt op zondagnamiddag 3 juli neer in Vorselaar.

30 maart