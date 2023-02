Al zeker tot de herfstvakantie niet meer zwemmen in Pulderbos

RESTOTIP. and/or: plantaardi­ge fine dining voor een betaalbare prijs in de Brederode­buurt

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: and/or, betaalbare fine dining dat ook nog eens helemaal vegan is in de Antwerpse Brederodebuurt.