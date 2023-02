368 Zandhovenaren tekenen petitie tegen werken in Viersel: “Eerst de onderbreking bij de bouw van de nieuwe brug, en nu dit”

Op maandag 20 februari starten in Viersel de werken voor de aanleg van twee toegangspoorten op de Herentalsebaan. Die werken zullen maar liefst 14 weken duren, terwijl de kruispunten volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Handelaars vragen zich af waarom de werken zo lang moeten duren, Vlaams Belang gaf ondertussen een petitie af aan het gemeentehuis, ondertekend door 368 mensen. “We doen dit niet om de mensen te pesten, integendeel: we willen de situatie er juist veiliger maken voor iedereen”, reageert burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

De poorten komen ter hoogte van de Watersportlaan-Venstraat en van de Parochiestraat- Vilderhaag. Ze maken deel uit van het masterplan Viersel om doorgaand verkeer te vertragen en veilige oversteekplaatsen te maken aan de kruispunten. Maar de werken aan de Herentalsebaan zullen wel erg lang duren. Gedurende minstens 14 weken worden de kruispunten volledig afgesloten en alle doorgaand verkeer wordt omgeleid langs de N14 (Massenhoven) en de Vierselbaan.

Alweer een omleiding

Vlaams Belang Zandhoven stelt voor om de aannemer de opdracht te geven de Herentalsebaan niet te onderbreken, steeds één rijvak vrij te houden en te werken met verkeerslichten. “De argumenten hiervoor zijn immers zeer duidelijk”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Paul Stulens. “Zowel handelaars als bewoners van Viersel zijn absoluut niet gebaat bij nog eens een onderbreking van de Herentalsebaan. De handelaars hebben noodgedwongen de onderbreking bij de bouw van de brug over het kanaal moeten overleven. Een nieuwe omleiding is dan ook uit den boze. Bovendien komt er ook nog een omleiding door werken op de baan naar Nijlen, en is ook het verkeer op de N14 over de brug van Massenhoven tijdens de spitsuren meer dan verzadigd.”

Om hun eis kracht bij te zetten, werd er een petitie georganiseerd. Deze petitie lag ter ondertekening in ’t Vierseliertje en in café De Cruyk tot 15 februari. “Om deze petitie ten volle te steunen buste Vlaams Belang op 8 februari een brief in Viersel waarbij alle inwoners, handelaars, zelfstandigen en klanten verzocht werd deze petitie mee te ondertekenen. Op amper één week tijd werd de petitie door maar liefst 368 personen ondertekend, waarbij 220 inwoners van Viersel", aldus Stulens.

Middenstanders sparen

“Ik heb de petitie gekregen en heb alle begrip voor de mensen die ze getekend hebben”, reageert burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Maar we zullen toch door deze werken moeten. We doen dat niet om de mensen te pesten, integendeel: we willen de situatie er juist veiliger maken voor iedereen.”

Waarom de volledige Herentalsebaan afgesloten moet worden? “Het is technisch gewoon niet mogelijk om te werken met één rijvak en verkeerslichten”, aldus Van Hove. “Om in het midden van de baan een veilige oversteek te maken, moeten beide rijvakken namelijk opgebroken worden, dus kan het verkeer er onmogelijk passeren. Daar komt nog bij dat we er een nieuwe riolering aanleggen voor de Venstraat, want die wordt begin volgend jaar volledig heraangelegd. Het zou nogal gek zijn om alles opnieuw te moeten openbreken als de baan nu toch openligt voor de werken aan de toegangspoorten.”

“Geloof mij: ik wil ook zo weinig mogelijk hinder om onze middenstanders te sparen, maar als het niet anders kan, dan is het helaas zo. We zullen de werken tussentijds evalueren en bekijken of we in de loop van de periode toch beurtelings verkeer kunnen toelaten, maar dat kan enkel als het technisch mogelijk én veilig is. Ik kan dus op voorhand niets beloven.”

