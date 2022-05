240 kinderen namen deel aan paaszoektocht

Zoersel Laat je gidsen door boswachter in het Zoerselbos

Zin in een interessante natuurwandeling? Trek dan zondag op ontdekking door het Zoerselbos samen met Werner Van Hove. De boswachter van het Agentschap Natuur en Bos vertelt je meer over het gevarieerd landschap, de fauna, de flora en het belang van het Zoerselbos. De wandeling begint om 13.30 uur aan het bezoekerscentrum van het Zoerselbos op de Boshuisweg in Zoersel en duurt 2,5 uur. Honden kunnen niet mee. Inschrijven via de website van ANB.

3 mei