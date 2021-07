Xbox-productie heeft naast chiptekort ook last van tekort ethernetpoorten en 'veel meer onderdelen’

Recensie 'Rage': geweldige shooter met matige extra's

14 mei Postapocalyptisch! Zo, dat is er alvast uit. Het is een term die nogal vaak opduikt in gamerecensies, maar waar we niet onderuit kunnen bij 'Rage', een spel waarin je na een honderd jaar lange winterslaap komt piepen in een erg desolaat landschap. Een asteroïde heeft met de mensheid bijna hetzelfde gedaan als met de dino's, en wat er nog op de aardkorst rondwaart, kan het niet altijd even goed met elkaar vinden. Het hoofdpersonage werd voor de inslag in een ondergrondse bunker gestopt, en ontwaakt als enige van zijn gezelschap uit een kunstmatige slaap - opvallend genoeg in prima fysieke conditie én zonder droge mond.