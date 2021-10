Wauw: zeven redenen waarom je absoluut het gloednieuwe Age of Empires IV moet spelen

Wauw. En oef. Age of Empires IV is een beetje geworden zoals Age of Empires II: een topgame die zich afspeelt in de middeleeuwen, maar in een mooier en moderner jasje. En toch is het niet zomaar “meer van hetzelfde”. Ik vond wel een aantal minpuntjes aan het spel - die je helemaal onderaan terugvindt - maar ik kan je toch minstens 7 redenen geven waarom je Age of Empires IV zeker moet spelen.

Age of Empires is dus helemaal terug, meer dan 20 jaar na de eerste AoE. De voorbije jaren werden er al remakes uitgebracht van Age of Empires I, II en III, maar deze game is dus gloednieuw. Heel wat oudere gamers kijken hier al lang naar uit (inclusief ondergetekende), maar ook voor nieuwe enthousiastelingen staat het buiten kijf: dit is een pareltje. Eerder deze week schreven we al dat er met Relic Entertainment een andere studio aan de knoppen zat, maar dat je geen test nodig hebt om het Age of Empires-DNA in dit nieuwe hoofdstuk te spotten. Tijd om eens in detail te bekijken waarom je deze vierde aflevering in de geroemde reeks écht moet spelen.

1. Dit ìs geschiedenis

Zomer 2019. Ik sta in de Abbye des Hommes in Caen, aan het graf van een Fransman, die zowat 1.000 jaar geleden koning werd van Engeland. Willem De Veroveraar. Ik krijg een rilling over mijn rug als ik de geschiedenis bijna voel. En dat gevoel, dat hebben de makers van Age of Empires IV ook in hun spel willen steken. De eerste campagne van het spel begint met de verovertocht van diezelfde Willem De Veroveraar in 1066, met de Slag bij Hastings. En net als alle campagnes in het spel volgen deze missies de geschiedenis tot de letter. Je kan zelfs video’s vrijspelen met documentaires over de middeleeuwen, zoals hoe een kasteel werd gebouwd. Zo, dat gebruik ik voortaan als excuus om te gamen: dit spel is educatief verantwoord!

2. Het zoevende geluid van rotsblokken

Oké, het ziet er niet zo realistisch uit als in een film, het blijft getekend. Maar de graphics van AoE IV vind ik geweldig mooi. En de geluiden in het spel zijn dat ook. Vooral het geluid dat een trebuchet maakt als het een enorme rotsblok de lucht in katapulteert en recht op de muur van je tegenstander terechtkomt. Muziek is het!

3. Wat zeggen mijn villagers?

Heerlijk om ook weer geconcentreerd te luisteren naar wat je villagers en soldaten zeggen. Veel woorden en zinnen begrijp ik (uiteraard) niet echt: mijn Mongools is niet zo goed, net zo min als mijn Russisch. En de Engelsen en Fransen spreken dan nog eens middeleeuws Engels en Frans zoals ze dat toen ook écht deden. Hun taal evolueert dan ook naarmate je vordert in de eeuwen. Eentje heb ik alvast met zekerheid genoteerd: “I’m your worker”. Laat maar weten wat jij nog herkent.

Volledig scherm Mijn geliefkoosde manier van spelen: een brug afsluiten met muren en en torens. Zalig dat de muren niet meer kaarsrecht zijn én dat er soldaten op kunnen lopen. © Microsoft

4. Wat een stadswallen!

Ik speel het spel liefst traag en bouw met plezier mooie steden, mét stadswallen. Zeker sinds ik in Carcassonne op échte stadswallen heb gelopen. In vorige versies van AoE moest je die muren heel mooi recht bouwen. Maar niet zo in IV! Hier loopt je muur vloeiend over een helling en hoeft die muur niet kaarsrecht te zijn. Zalig.

En - nog veel leuker - je boogschutters (en andere troepen) kunnen op die stadswallen lopen! Ja, inderdaad, bij games als Rome: Total War kon dat 17 jaar geleden ook al. Maar toch. Je boogschutters kunnen dus op de stadswallen lopen! En ze kunnen ook nog eens verder schieten als ze hoger staan dan de tegenstander. Altijd leuk als het jouw stad is, want dat maakt het verdedigen van je stad wel wat makkelijker, én realistischer. Omgekeerd geldt het natuurlijk ook: als je zelf aanvalt, is het niet zo simpel om die muren in te nemen. Dat laatste kan nu trouwens ook met aanvalstorens. Eens je daar geraakt, kan je troepen die wallen opsturen om de boogschutters van je tegenstander uit te schakelen en de stad in te trekken.

5. Wat nu weer? Die trekken zich terug?!

De AI van het spel is beter geworden. Zo trekken troepen van de tegenstander zich zowaar terug als ze worden ingemaakt door bijvoorbeeld een batterij boogschutters. Na een paar afgeslagen aanvallen, verandert je tegenstander zelfs van tactiek. Dat maakt het iets minder voorspelbaar.

Volledig scherm Je boogschutters kunnen zich met houten pieken beschermen tegen ridders te paard (links) en het zijn nu je speerwerpers die een ram bouwen, niet je siegeshop. © Microsoft

6. Kleine twists en extraatjes

Er zijn een aantal kleine leuk twists in het spel aangebracht. Zo kunnen je troepen in een hinderlaag gaan liggen als er struiken of bomen in de buurt zijn. De vijand ziet hen pas van het moment dat je troepen in actie komen. De boogschutters van de Fransen kunnen zich bovendien verdedigen tegen ridders te paard, door staken met scherpe punten rond zich op te trekken. En een ram, die wordt nu gemaakt door je speerwerpers, in plaats van door je siegeshop.

Volledig scherm Om naar een volgende Age te gaan, moet je een landmark bouwen dat gebonden is aan de beschaving waarmee je speelt. © Microsoft

De nieuwe artillerie waarmee je kan spelen, vooral van die vuurwerkmakende Chinezen, is ook plezant. De kanonnen in het spel zijn nu niet meer van die kleine zakmodellen, maar lijken meer op de Dulle Griet die in Gent staat (maar uit Oudenaarde afkomstig is - dat mag ook eens gezegd worden).

De overgang van de ene age naar de andere gaat trouwens ook anders: je moet nu een bepaald “landmark” bouwen om verder te evolueren. Die landmarks zijn heel beschavingsgebonden, met extra voordelen, wat toch een extraatje is.

7. Lang leve de Mongolen

Wat een coole beschaving om mee te spelen! De Mongolen zijn dé attractie van AoE IV: met mobiele basissen en een economie die steunt op het plunderen van andere spelers. Hen als tegenstanders hebben, dàt is pas een uitdaging.

Volledig scherm De Mongolen in actie: zij zijn dé attractie van Age of Empires IV. © Microsoft

En ook 7 minpuntjes

1. Je kan helaas niet genoeg uitzoomen, waardoor een overzicht krijgen van je map moeilijk is. Hopelijk luiden genoeg fans die klok bij de makers van Relic Entertainment, en wordt er nog een mouw aan gepast.

2. Het spel is duidelijk gericht op de multiplayer. Ook al zijn de campagnes heel mooi ingekleed, met een inleidende video en geschiedenisles. Maar de missies van de eerste twee campagnes bijvoorbeeld zijn naar mijn gevoel te kort: als je opdracht is “vernietig Bayeux”, dan wil je die stad ook volledig met de grond gelijk maken. En niet na 70% de boodschap “Victory” op je scherm krijgen.

Volledig scherm De stadsmuur ligt tegen de grond, Bayeux is eraan voor de moeite. © Microsoft

3. De campagnes zijn misschien ook iets te makkelijk, ook als je niet op Easy speelt. Ik vond de campagnes in AoE II daarom beter, want je was er langer mee bezig. Je kreeg ook vaker de optie om te spelen tot je de hele map overheerst.

4. In de skirmish-mode is het spel tegen de computer dan weer moeilijker. Zelfs op Easy word je om de haverklap aangevallen. Vergeet het maar als je dan “op je gemak” een stad en economie wil uitbouwen: je wordt ongenadig in de pan gehakt.

5. Er zijn momenteel maar 8 beschavingen waarmee je kan spelen, en het spel kost toch 60 euro (of is in begrepen in je Xbox Game Pass). Een map-editor is er ook nog niet. Maar Relic Entertainment belooft dat er de komende weken en maanden heel wat extra’s aankomen.

6. Het groeperen van je legers is moeilijker dan in de vorige edities van AoE. Je kan eenheden in twee groepen tegelijk steken, wat in het heetst van de strijd foute orders kan opleveren. Maar je kan nu wél meer dan 60 units in één keer orders geven. Je moet je legers heel goed coachen, want ze vallen vaak doelen aan die jij niet meteen als eerste wil aanvallen. Of je ridders staan met 20 rond 2 speermannen, maar ze letten niet op die 25 boogschutters in hun rug.

7. Om het spel te spelen heb je toch een behoorlijk goeie desktop of laptop nodig. De vereisten kan je hier checken.

Volledig scherm Zo knap gedetailleerd zijn de visuals van AoE IV © Microsoft

Volledig scherm Sommige troepen kunnen zich tussen het struikgewas en de bomen wegsteken en andere troepen bij verrassing overvallen. © Microsoft