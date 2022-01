Microsoft is eind 2020 gestopt met productie alle Xbox One-consoles

Update Nieuwe 'Assassin's Creed', 'Far Cry 5' en 'The Crew 2' op komst - lanceerda­tum 'South Park' bekend

Ubisoft lanceert dit fiscale jaar nog Far Cry 5, The Crew 2, een nieuwe Assassin's Creed-game en het eerder uitgestelde South Park: The Fractured but Whole.

