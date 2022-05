Zo VeloVeilig is Wuustwezel: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

Gooreind Gemeente­school Klim Op blijft zelfstan­dig bestaan: “We moeten meer uitgaan van onze eigen fierheid”

De gemeenteschool Klim Op in Gooreind blijft dan toch zelfstandig bestaan. De gemeente besliste eind 2021 om een onderzoek te starten om te bekijken of een samenwerking of zelfs een fusie met het GO! of Mater Dei een optie was. Maar door vele reacties van ouders kwam het schoolteam en het gemeentebestuur tot de conclusie dat ze toch blijven uitgaan van de eigen sterkte. “Via gesprekken met ouders ontdekten we dat er toch een echt ‘wij-gevoel’ heerst en dat moeten we koesteren.”

7 mei