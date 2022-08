Zandbergrun vindt plaats op 3 september: “Kom ons massaal aanmoedigen langs het parcours”

Het was al 35 jaar een traditie in Wuustwezel, de Zandbergrun. Maar de vorige organisatie besloot ermee te stoppen. Dat konden Nick Schrijvers en An Meeusen niet zomaar laten gebeuren en daarom besloten zij de Zandbergrun verder te zetten. “We hopen net als de andere jaren dat er opnieuw heel veel mensen rond het parcours zullen staan”, vertellen Nick en An. “Hoe kleurrijker, hoe liever. Dat is ook zo leuk voor de deelnemers.”