Wuustwezel maakt werk van laadpalenplan: “We bekijken strategische plaatsen waar ze kunnen komen”

De uitrol van het laadpalenplan gebeurt door de Vlaamse overheid en gebeurt op basis van de bestaande situatie, vragen van burgers en ook gemeentebesturen kunnen strategische locaties doorgeven. In Wuustwezel zijn er momenteel twee semi-publieke en vier publieke oplaadplaatsen met een of meerdere oplaadpunten (zie kaart). In 2023 komen er vermoedelijk nog een flink aantal bij. “We gaan er als gemeente al zeker één voorzien met twee oplaadpunten aan het gemeentehuis voor onze nieuwe deelwagen”, zegt schepen Pieter Cools (CD&V). “We weten ook dat heel wat zelfstandigen en particulieren ook bezig zijn met het plaatsen van semipublieke laadpunten, maar daar hebben we geen concrete cijfers van. Voor 2023 hebben we ook al een vergunning afgeleverd voor snelladers op de parking van de E19. Die worden uitgebaat door Allego. Als gemeente hebben we zelf intern ook al een oefening gemaakt met de strategische plaatsen, deze info moet indien mogelijk nog verder verwerkt worden en ook doorgeven worden. Maar zal bij eventuele aanvraag via loket zeker al als leidraad gebruikt worden.”