Wuustwezel beste leerling van de klas op vlak van investeringen in fietsinfrastructuur

Koploper

De gemeente blijft de fiets prioritair behandelen. “De verdere uitbreiding van onze fietsinfrastructuur is een topprioriteit voor het lokaal bestuur”, zegt burgemeester Dieter wouters (CD&V). “Er stonden dan ook al heel wat fietsinvesteringen op onze planning. Die zijn ook allemaal begroot. Dat we daarvoor Vlaamse subsidies kunnen krijgen is uiteraard een mooie ondersteuning.” Wuustwezel is qua fietsinvesteringen zelfs koploper in de ruime regio. Het is de grootste investeerder in een beter en veiliger fietsverkeer in de ruime regio met omgerekend geplande investeringen aan 85,87 euro per inwoner. Wuustwezel overschrijdt daarmee zijn trekkingsrecht. Voor elke euro die het lokaal bestuur extra investeert, kan het rekenen op een euro aan Vlaamse subsidies - de helft van het eigen aandeel in de kostprijs van de geplande investeringsprojecten.