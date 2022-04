Woningen bewonderen, dat doe je tijdens de Danilith-kijkwoningdagen

Hoogstraten/Meer Trappenma­ke­rij Vermonden investeert in nieuwbouw (en zoekt nog personeel): “Elke trap wordt hier met hart en ziel gemaakt”

Vermonden Trappen heeft na meer dan 25 jaar de deur gesloten in Meer en heeft een nieuwbouw opgetrokken op de nieuwe KMO-zone De Kluis in Hoogstraten. Als ambachtelijke trappenmakerij zijn ze vrij uniek in de regio. Net als veel andere bedrijven in een nichemarkt kampen ook zij met een moeilijke zoektocht naar personeel. “Zoeken doen we genoeg, maar personeel vinden is een andere zaak”, vertellen Benny Vermonden (41) en Tinne Doms (41).

