Werken gestart op Sportpark Kattegat

De klassieke, rechthoeki­ge handtas is passé. Dit model is wél erg hot deze zomer

Wat grote labels als Prada en Isabel Marant dit seizoen met elkaar gemeen hebben? Ze zetten massaal de halvemaantas in de spotlights. Alle it-girls dragen hem, en we begrijpen waarom: dit model is minimalistisch maar tóch opvallend en speels. Voor wie het liefst een betaalbaar exemplaar wil: vijftien budgetvriendelijke tassen.