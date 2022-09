Weg met het trouwboekje, hier is het ‘koesterboekje’

Hoogstraten Stadsbe­stuur weigert gunstig advies rond stikstof­plan in te trekken, maar proteste­ren­de landbou­wers geven strijd niet op: “Mooi dat we met zoveel waren”

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft geweigerd het voorwaardelijk gunstig advies over het PAS (stikstofplan) van de Vlaamse overheid in te trekken. Dat zorgde maandagavond even voor een grimmige toestand, maar uiteindelijk hielden de ruim 500 protesterende land- en tuinbouwers en toeleveranciers het netjes. Maar de strijd opgeven doen ze niet. Burgemeester Van Aperen beloofde in zijn toespraak om zijn coalitiepartner en partijgenoten te proberen overtuigen het advies alsnog in te trekken. En deed nog enkele straffe uitspraken.

30 augustus