WEER. Overwegend bewolkt weer in Wuustwezel vanochtend

Café De Rijkswacht start Heilig Bloedweek met (hopelijk) nieuwe traditie: “Vier ‘volksspe­len’ en zowel de winnaar als de rode lantaarn worden beloond”

De Heilig Bloedweek komt eraan in Hoogstraten met op 4 juni de eerste processie en daarna de kermis en op woensdag de jaarmarkt en de stratenloop. Maar café De Rijkswacht zet de Heilig Bloedweek op vrijdagavond 2 juni al in met een volksspelenavond. Iedereen is welkom om mee te doen. “We gaan met een echt podium werken én de rode lantaarn krijgt ook iets. Of beter, die mag een opdrachtje doen”, grijnzen Pieter Servaes en Rueben Goetschalckx.