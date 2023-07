WEER. In Wuustwezel helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Wat te doen dit weekend in en rond Antwerpen: van dino’s opgraven tot feesten op het strand

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 juli? En geen zin in Rock Werchter of Paradise City? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke tips uit de stad en omstreken. Of je nu houdt van een leuke familiedag, een culturele activiteit voor de meerwaardezoeker of een stevig dansfeest. Hier vind je voor ieder wat wils.