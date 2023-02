Vrienden van de Poëzie organiseren natuur- en poëziewandeling

Pakketjes­gooi­er betrapt aan gevangenis Wortel, man krijgt 12 maanden cel: “Gaat om bendes met strikte taakverde­ling”

De rechter in Turnhout heeft een 22-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot 12 maanden cel omdat hij in de zomer van 2022 pakketjes met gsm’s en drugs over de gevangenismuur van Wortel had gegooid. Ook in Antwerpen is dat een plaag, zo bleek uit cijfers die vorige week bekendgemaakt werden. “Het gaat om ernstige feiten die de randcriminaliteit in de hand werken.” Het pakketjes gooien blijkt bovendien echt ‘teamwerk’ te zijn.