Vooruit voert actie tegen tekort aan bankautomaten in Loenhout: “Een uur onderweg om wat geld af te halen”

Essen Jonge boeren in gesprek met de gemeente: “Onze boerderij is geen hobby, maar een job en zelfs een levenswij­ze: wij willen investeren maar zitten met te veel vragen”

Twaalf Essense boeren en boerinnen nodigden het schepencollege uit op het melkveebedrijf van de familie Wouters-Nelen in Esse om er hun bezorgheden mee te delen. “Denk aan ons als jullie moeten beslissen over open ruimte, natuurbehoud of andere maatregelen. En geef ons de motivatie en toekomstperspectief om verder te boeren”, vertellen Carolina Van Opdorp en Seppe Somers wat er leeft bij de jonge generatie van Essense landbouwers. Bij de landbouwers in heel Vlaanderen leeft er de laatste tijd veel ongerustheid door alsmaar strengere regels die worden opgelegd. Vooral bij de jongere generaties, dikwijls al de vierde of vijfde generatie, zijn er veel twijfels. “Wij staan als jonge landbouwers klaar om de bedrijven van onze (groot)ouders over te nemen, maar we botsen op een te grote onzekerheid”, vertellen Carolina Van Opdorp en Seppe Somers. “Net als elke andere onderneming moet een landbouwbedrijf rendabel blijven. Een boerderij is voor ons geen hobby. Het is hard werken en een manier van leven. Om de landbouwbedrijven te moderniseren, willen wij forse investeringen doen, maar we zitten met te veel vragen om die stappen te durven zetten”, zeggen de jonge landbouwers.

7 april