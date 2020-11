Vlaams Belangster legt in dirndl bloemen neer aan graf van SS-soldaat: “Iedereen heeft het recht om te rouwen”

Kledingkeuze

Haar bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats in Yssenstein doet op sociale media ondertussen de nodige commentaren losweken. Ze legt er immers bloemen neer aan het graf van de Nederlander Willem Heubel, een lid van de SS die stierf in 1945. “Tijdens de oorlog zijn er meerdere kanten en de winnaar schrijft het grootste verhaal. Ik ben geen ontkenner, maar ik vergeet ook deze mensen niet.” Dat ze daarbij ook nog eens een dirndl draagt, levert ook het nodige hoongelach op. “Bijzondere kledingkeuze, geen enkele vrouw die buiten het Oktoberfest of carnaval ooit per ongeluk een dirndl aantrekt, dat is zoiets als per ongeluk een hijab of een duikpak aantrekken”, klinkt het in een van de commentaren.

Geen commentaar

Carrera Neefs wil zelf niet reageren en verwijst door naar partijwoordvoerder Jonas Naeyaert. Die reageert enkel per sms. “Het Vlaams Belang zit verveeld met de situatie, maar juffrouw Neefs werd gevraagd door een nabestaande die slecht te been is om bloemen te gaan neerleggen. De nabestaande blijft liever anoniem. Iedereen heeft volgens ons het recht om te rouwen.” Wanneer we Jonas Naeyaert te kennen geven dat we toch nog meer vragen hebben, komt er een uitgebreidere reactie. “ Juffrouw Neefs had niet de bedoeling een statement te maken of om mensen te kwetsen. Ze heeft zelf ingezien dat het de foute indruk zou kunnen wekken. We weten dat de indruk is gewekt dat ze wel een statement wilde maken en dat betreuren alle partijen. Verder geven we géén commentaar.”