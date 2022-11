Verschillende organisaties vormen samen sociale site STEK op 't Kattegat

Vosselaar/Hoogstraten Sinter­klaas komt naar Vosselaar en Hoogstra­ten

Sinterklaas is dit weekend al gepasseerd in Turnhout, Geel en Beerse, maar hij slaat ook Vosselaar en Hoogstraten niet over. De Sint vond nog een plaatsje in zijn drukke agenda op zaterdag 26 en zondag 27 november.

19 november