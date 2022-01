Vandaal of iemand die de wegenwerken beu is? Verkeersborden verdwijnen en hekken en andere blokkades in de gracht gedumpt

Turnhout/Tielen AZ Turnhout schakelt cateringbe­drijf in voor toegangs­con­tro­les in ziekenhui­zen: “Veel zieken onder eigen personeel”

De medewerkers van cateringbedrijf Hendrickx Feesten uit Tielen (Kasterlee) hebben noodgedwongen een – tijdelijke – carrièreswitch doorgevoerd. Sinds kort staan ze in voor de toegangscontroles in de twee campussen van AZ Turnhout. Op die manier kunnen zorgverleners zich met échte zorg bezig houden. “Het is windstil in onze sector. Op deze manier blijven we toch actief”, zegt Kristof Keuppens van Hendrickx Feesten.

14 december