Tien jaar cel voor veertiger met psychische problemen die vader probeerde vermoorden met luchtdrukgeweer

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Rudi V. (44) uit Schoten veroordeeld tot tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank omdat hij vorige zomer zijn 66-jarige vader had proberen te vermoorden in Wuustwezel. Het slachtoffer raakte bijna een vinger kwijt, toen hij het mes probeerde af te weren.

De beklaagde was op 14 augustus 2022 naar de woning van zijn vader in Wuustwezel getrokken. Hij trof het slachtoffer in de tuin aan en vertelde hem dat hij kwam “afrekenen”. Rudi V. trok een luchtdrukpistool en haalde vanop een drietal meter afstand meermaals de trekker over, maar er gebeurde niets. Hij gooide het wapen weg en begon vervolgens met een groot mes te zwaaien. Hij riep dat zijn leven voorbij was en dat dat allemaal door zijn vader kwam, die zijn leven tot een hel zou hebben gemaakt. “Ik maak u kapot”, schreeuwde hij.

Doodschieten

Zijn vader probeerde het mes af te weren, waardoor zijn rechtermiddelvinger er quasi werd afgesneden. Rudi V. zou daarbij al lachend gezegd hebben dat die wonde een “eerste aandenken” was. Het slachtoffer riep naar zijn echtgenote, die op het tumult was afgekomen, om de hulpdiensten te verwittigen. De beklaagde bleef intussen verder uithalen met het mes. Pas toen zijn vader zei dat hij doodbloedde, gooide de beklaagde het mes weg.

Toen de politie ter plaatse kwam, riep Rudi V. dat ze hem moesten neerschieten. Uiteindelijk gaf hij wel gevolg aan het bevel om op de grond te gaan liggen. Hij vertelde de politie dat hij al 43 jaar wachtte om zijn vader te vermoorden. Hij gaf de man de schuld van zijn psychoses en drugsgebruik. Hij zei ook dat hij die dag gepland had om te sterven en dat hij de politie wilde dwingen om hem dood te schieten.

Speed

Aanleiding voor de feiten was volgens de beklaagde een ruzie met zijn dochter eerder op de dag. Hij was geflipt omdat hij zijn vader in haar herkende en had haar bijna geslagen. Hij vond dat zijn vader de rekening moest betalen voor het feit dat zijn dochter bang van hem was. De beklaagde ging thuis zijn luchtdrukpistool halen, want hij dacht dat hij daarmee iemand een schedelbreuk kon schieten. Voor het geval dat niet zou volstaan, nam hij ook een mes mee.

Voor hij naar zijn vader vertrok, had hij eerst nog wat speed gebruikt. Hij deed ook tien gram in een fles frisdrank, zodat hij een overdosis kon nemen als de politie hem wilde tegenhouden.

Moeilijke jeugd

De verdediging had de intentie tot doden betwist en een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen gevraagd. De advocaat van Rudi V. had aangevoerd dat de veertiger een moeilijke jeugd had en dat zijn vader een moeilijk en opvliegend karakter heeft. Zijn cliënt wilde zijn vader alleen maar bang maken, zoals hij als kind vroeger vaak bang was geweest. De rechtbank vond de feiten echter correct omschreven als een poging tot oudermoord.

De verdediging had om een straf met probatie-uitstel gevraagd, zodat hij residentieel behandeld kon worden voor zijn problematiek. De beklaagde kampt al decennialang met psychische problemen. De rechtbank vond een lange gevangenisstraf echter noodzakelijk, omdat Rudi V. een gevaar voor zichzelf en anderen is. “Beklaagde is nog steeds vervuld van woede en destructieve gevoelens, heeft slechts beperkt inzicht in zijn problematiek en blijft de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag grotendeels afschuiven op het slachtoffer.”

De beklaagde moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro betalen. Zijn vinger kon terug worden aangehecht, maar mogelijk is er wel een blijvend functieverlies. Om dat te onderzoeken, werd een deskundige aangesteld. Aan zijn stiefmoeder en stiefzus, die getuige waren van de feiten, moet hij telkens 1.500 euro betalen.

