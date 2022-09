Temperatuur overal naar 20 graden en kerstverlichting gaat ‘s nachts uit

Lees meer over de energiecrisis en de maatregelen in de provincie Antwerpen in ons dossier.

De energiecrisis noopt ook de lokale besturen tot het nemen van maatregelen om de energiefactuur zoveel mogelijk te kunnen drukken. Dat is ook in Wuustwezel niet anders. “We gaan al zeker de thermostaat instellen op 20 graden”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Dat is sowieso lager dan vorig jaar, maar dat was per locatie wel verschillend. Op vlak van straatverlichting en verlichting van gebouwen en monumenten bekijken we nog of we ze vroeger gaan doven. Maar gelukkig doven we sowieso driekwart al vanaf 23 uur.” Op vlak van kerstverlichting gaat er niet veel veranderen. “Onze kerstverlichting is volledig met LED-lampen”, gaat Dieter Wouters verder. “We gaan die dus zeker terug ophangen want we willen niet aan gezelligheid inboeten, maar we gaan ze wel niet ’s nachts laten branden.”

Financieel

De gemeente Wuustwezel voorziet al premies voor bijvoorbeeld het isoleren van daken, vlieren, kelders en muren, voor het plaatsen van hoogrendementsglas en voor een verwamingsinstallatie. “Die gaan we allemaal behouden, maar er komen er geen bij. We gaan als gemeente vooral ook nog meer aan de slag met de eigen gebouwen.” Andere maatregelen zitten er niet meteen aan te komen, maar Wouters benadrukt wel dat er naar geld gezocht zal moeten worden om de energiecrisis te doorstaan. “Het meerjarenplan van elke gemeente is door deze zaken helaas niet meer correct en er zal geld gezocht moeten worden. Dat is niet anders dan bij de mensen thuis. Als grote werkgever, eigenaar van vele gebouwen en vele diensten moeten we goed bezinnen hoe we hier financieel niet de dieperik in gaan. Maar we waken heel erg op het gegeven dat het Wuustwezel na deze nieuwe crisis nog overeind moet staan als een plek waar mensen samen kunnen genieten van het moois om ons heen. Daar mogen we niet op besparen. Er is leven na de crisis.”

OCMW

Waar in sommige gemeenten er meer aanvragen komen bij het OCMW voor tegemoetkomingen, is dat in Wuustwezel voorlopig nog niet het geval. “Er is nog geen stijging Wel krijgen we al veel meer vragen naar informatie voor wat we kunnen doen als mensen niet meer kunnen betalen aan hun energieleverancier.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.