Straten in woonzone met bosrijk karakter krijgen waterdoorlatende verharding

VIDEO. Loopt wolf over wei in Overbroek? “Niet zeker, maar het heeft er alle schijn van”

Op sociale media circuleert een filmpje van een groot beest dat vinnig over een wei loopt. De beelden zijn in de nacht van zaterdag op zondag gemaakt in het Brechtse dorp Overbroek. Er wordt verondersteld dat het om een wolf gaat. “Als dat effectief zo is en die de neiging heeft te blijven hangen, zullen de komende dagen ongetwijfeld slachtoffers boven water komen”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf.