Festival­bus rijdt zich vast in berm en kantelt lichtjes: 50-tal kinderen tijdelijk opgevangen

In de Handelsstraat in Essen heeft een bus zich woensdagnamiddag vastgereden in de berm. De chauffeur vervoerde een 50-tal kinderen die terugkwamen van tienerfestival T-Day aan park het Hemelrijk. Niemand raakte gewond, maar de bus kon niet meer verder en de kinderen moesten tijdelijk opgevangen worden.