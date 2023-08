HUIZEN­JACHT. Hulshout, groene gemeente aan de rand van de Kempen: “Geen centrale ligging, maar net daardoor is het er groener en betaalbaar­der”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Hulshout, een landelijke gemeente aan de rand van de Kempen. “Ondanks de kleinschaligheid voorziet deze gemeente in alle levensbenodigdheden en is er een ruime sportinfrastructuur.”