Solotentoonstelling van fotografe Tanja Schoutens

Tanja Schoutens kreeg al jong de passie van de fotografie te pakken en had in 2006 een eerste expositie in ’t Kratje in Gooreind. ‘Escape’ was toen haar eindwerk dat ze moest maken aan de Academie Brasschaat. Daarna nam ze ook nog deel aan verschillende groepstentoonstellingen. “De rode draad in mijn fotografie is, ‘de dingen die niet tegenspreken’. Desolate landschappen, de zee, de wijdsheid, maar ook wat niet-alledaagse dingen. Mensen zal je zelden in mijn beelden vinden, wel hun spoor”, vertelt Tanja. “Ik wandel graag rond met een blik op oneindig, maar wel met de camera bij de hand want overal kan je wel iets opmerkelijks of gewoon moois zien. Terugkomen op plekken waar ik kort of langgeleden passeerde. Kleine dingen of herinneringen, die opduiken in dat ene beeld.