Scouts ‘den 71' verkopen feestpaketten voor bouw van nieuwe lokalen

De scouts ‘den 71’ hebben 220 leden. Het lokaal aan de Rode Dreef was in verval geraakt en daarom was er nood aan een nieuwbouw. Die werken zijn ondertussen gestart. “We hebben te weinig plaats om al onze takken onderdak te bieden. Daarnaast zit ons materiaal, zoals tenten en sjorbalken, in containers die we ook geregeld moeten oplappen”, vertelt Dries Vermeiren van de groepsleiding. “Het bouwen van nieuwe lokalen vlot, maar er is nog geld nodig. De oud-scouts van Gooreind, de Jefkes en de Wiskes, lieten enige tijd geleden daar om eigen bier brouwen. Dat bier was een succes en wordt nu ter gelegenheid van de komende feestdagen te koop aangeboden in een geschenkverpakking.”