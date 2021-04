Schietoefeningen 11 en 12 mei afgelast, schapen moeten nieuwe brand voorkomen

Wuustwezel/BrechtDe burgemeesters van Wuustwezel en Brecht hadden donderdag een constructief gesprek met Defensie, net geen week na de verwoestende brand op het Groot Schietveld. Defensie liet alvast weten dat de geplande oefeningen op 11 en 12 mei niet doorgaan én dat andere oefeningen die binnenkort gepland staan enkel in gesloten schietstanden plaatsvinden. Ook wordt er constructief overlegd met het Agentschap Natuur en Bos over een gepaste oplossing om zulke zware branden te voorkomen. Lees hier nog eens alles over de brand op het Groot Schietveld.

De voorbije dagen werd aangekondigd dat er op 11 en 12 mei nieuwe schietoefeningen zouden plaatsvinden op het Groot Schietveld. Nieuws dat onder meer bij de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel niet meteen werd geapprecieerd. Defensie trok die aankondiging woensdagavond ook in. Donderdag was er een overleg met de twee burgemeesters. “De communicatie over de oefeningen bleek inderdaad voorbarig en onvolledig", zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA) van Brecht. “De geplande oefeningen van 11 en 12 mei gaan in elk geval niet door. De andere oefeningen die de komende maand nog gepland staan, zullen er zijn met kleine wapens én in gesloten schietstanden waarbij er géén gevaar is op een brand. Dat bleek eerst niet uit de communicatie.”

Afspraken

Defensie en de gemeentebesturen proberen nu ook afspraken te maken voor de toekomst. Er zal daarbij vooral gewerkt worden aan een betere communicatie. “Tot nu was het alleen maar zo dat we werden ingelicht over oefeningen", zegt Deckers. “Op militair domein hebben wij natuurlijk geen bevoegdheden. Maar we trekken hier dus wel lessen uit. Als er oefeningen aangekondigd worden, moet dat met een juiste omschrijving zijn van de locatie en wat voor wapens. Open en transparante communicatie is van groot belang. Er zal nu ook een oefening gemaakt worden over hoe er in de toekomst rampen als deze vermeden kunnen worden.” Burgemeester van Wuustwezel Dieter Wouters (CD&V): “Als burgemeesters zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze burgers. We begrijpen dat Defensie eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, maar op dit ogenblik is het veiligheidsgevoel bij de omwonenden flink beschadigd. Wij hopen dat Defensie in de toekomst open en transparant zal communiceren zodat dit het veiligheidsgevoel kan herstellen.”

Volledig scherm Een dronebeeld van het Groot Schietveld. © BELGA

Indrukwekkend

Sven Deckers heeft ook een eerste blik op het terrein kunnen werpen. “De schade is indrukwekkend", vertelt Deckers. “Het is enorm wat er door de brand verloren is gegaan. We mogen ook nog altijd geluk hebben dat de brand uiteindelijk niet is overgeslagen op de bomen want dan hadden we nog veel verder van huis geweest.”

Schapen

Ondertussen neemt Defensie maatregelen om een nieuwe brand te vermijden door de aanpak van het pijpestrootje, een plant die volgens specialisten zou geholpen hebben bij een snelle verspreiding van het vuur. Defensie zoekt samen met het Agentschap Natuur en Bos naar een gepaste manier om de plant van regelmatig onderhoud te voorzien, en die oplossing lijkt zich aan te dienen in de simpele vorm van... een schaap. “Dat is iets wat we al jaarlijks doen, maar door deze brand gaat de kudde schapen die we hier plaatsen nóg groter zijn”, verduidelijkt Luitenant-kolonel Patrick Mestdagh. “Het gaat over honderden schapen die dat pijpestro kort kunnen grazen, zodat we in de toekomst minder met zo’n probleem geconfronteerd worden”.

