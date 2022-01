Rioolbuis in de gracht rollen, hekken verplaatsen, verkeersborden in andere straten zetten: iemand heeft het duidelijk niet begrepen op wegenwerken

Wuustwezel/GooreindEen of meerdere mensen in Gooreind (Wuustwezel) hebben het zo niet begrepen op de wegenwerken in hun buurt. De voorbije dagen en weken verdwenen er verkeersborden, werden er hekken die de straat afsloten in de gracht gegooid en werd zelfs een zware betonnen rioolbuis die als wegblokkade diende, in de gracht gerold. “Dit mag echt eens gaan ophouden. Vroeg of laat gebeurt er iets ernstigs”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V).