Plannen voor nieuwbouwproject op site Delhaize en Meubelen Hofman

De geruchten deden al een tijd de ronde over het project op de site langs de Bredabaan en omdat het lokaal bestuur steeds meer en meer vragen kreeg, werd beslist om dinsdag in eerste instantie de buurtbewoners al in te lichten over de mogelijke toekomstige plannen. “Het is de bedoeling dat er nieuwe winkels, kantoren en appartementen komen verdeeld over drie gebouwen”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Daarnaast is er in de plannen ook ruimte voorzien voor een parkgebied dat vrij toegankelijk is.”