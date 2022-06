Oranje deelfietsen van ‘Donkey Republic’ duiken in het najaar op in Wuustwezel

De fietsen die in het straatbeeld zullen verschijnen zijn er van Donkey Republic. De opvallende oranje fietsen rijden nu al rond in Antwerpen De komende maanden worden alle belangrijke verkeersknooppunten in de regio uitgerust met de elektrische deelfietsen. De initiatiefnemer van het project is Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Vanaf augustus worden er in totaal 1 650 oranje e-bikes geplaatst in maar liefst 32 gemeenten tussen Beveren en Wuustwezel. Op die manier wil de beheersmaatschappij de files tijdens de Oosterweelwerken beperken en zoveel mogelijk mensen motiveren om de fiets te nemen.