Openbare verkoop van afgedankte en gevonden materialen

Overheid verplicht huisartsen­wacht­pos­ten samen te werken: “Onze inwoners zullen tot 35 kilometer moeten rijden, dat is absurd”

Het lokaal bestuur van Zoersel is bezorgd over de nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de huisartsenwachtposten. Vanaf 1 april zullen inwoners van Zoersel op sommige momenten niet minder dan 35 kilometer moeten rijden. “Dit is een vermindering van kwaliteit en aanbod”, klinkt het. Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) mag zich aan een schrijven verwachten.