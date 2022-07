Op wandelzoektocht met de Kiekeboe’s in het domein van de Franciscanessen in Gooreind

Hoogstraten/Meer KEMPENSE KLEPPERS. Achter de schermen bij Ayano, het bedrijf dat miljoenen glazen en flessen ontwerpt en decoreert: “Wij produceren het glaswerk voor Kwak, Karmeliet en Kikkoman”

Iedereen moet toch wel eens het gedacht hebben: waar wordt dit eigenlijk gemaakt? In China of Amerika? Of ergens op een industrieterrein in een grootstad? Wel, er zijn zo van die uitzonderingen. Echte Kempense Kleppers maken producten die we dagelijks in in onze handen hebben en misschien zelfs wel over de wereld verspreid zitten. Vandaag: Ayano, ontwerper en producent en decorateur van bier- en andere glazen, flessen en porselein uit Meer (Hoogstraten).

