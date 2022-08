Op stap met de Kiekeboes in kloosterdomein van zusters Franciscanessen

Na 45 jaar van doldwaze avonturen heeft Marcel Kiekeboe te kampen met een burn-out. Op aanraden van de dokter doet hij het rustig aan en gaat hij elke dag wandelen. Voor die wandeling kiest hij het voormalig kloosterdomein van de Franciscanessen in Wuustwezel uit. Samen met Standaard Uitgeverij en A World of Fun is een familiewandeling uitgewerkt met een exclusief de Kiekeboes-verhaal. Zowel bij de provincie Antwerpen als de gemeente Wuustwezel zijn ze trots dat de gekende stripfamilie neerstrijkt in Wuustwezel. “De Kiekeboes zijn toch een icoon in onze stripcultuur en daarom is het fijn dat ze een van onze domeinen uitkiezen om hun 45ste verjaardag wat extra in de verf te zetten”, zegt deputé Jan De Haes. “De Kiekeboes behoren toch een beetje tot ons erfgoed en als Stichting Kempens Landschap zetten we ons daar ook al 25 jaar voor in. Dankzij de Kiekeboes kunnen we meer mensen aanspreken om het domein te leren kennen.”