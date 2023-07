Nomineer jouw favoriete kandidaat voor jeugdverdienste van 2022 in Wuustwezel

De 7 favoriete adresjes van barista en dj Joke De Coninck (40): “Hier eet je de lekkerste pizza van heel Antwerpen”

Barista, dj, mama, Antwerpenaar, én: een enorme liefhebber van lekker eten en drinken. Joke De Coninck (40) maakt al zes jaar lang koffies in haar populaire koffiebar Black & Yellow op het Eilandje, maar deelt ook de beste eetadresjes in Antwerpen met meer dan 17.000 volgers op Instagram. Onze lifestylejournalist praatte met Joke over haar liefde voor de stad, én vroeg haar meteen naar haar zeven favoriete culinaire adresjes. “Op restaurant gaan, is quality time voor mij.”