Nieuwe speelpleintjes kunnen woensdag ingespeeld worden

Meer Celstraf­fen tot zes jaar voor drugslabo in Beek­sestraat

De rechter in Turnhout heeft celstraffen tot zes jaar opgelegd voor de tien verdachten in het dossier rond het gigantische drugslabo dat in de zomer van 2018 werd opgedoekt in de Beeksestraat in Meer. Een van de verdachten werd vrijgesproken. De andere bendeleden kregen celstraffen tussen 20 maanden en zes jaar.

23 maart