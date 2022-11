Nieuw generatiebos op ‘kansenkavel’ maakt verbinding tussen twee bestaanden bossen

De Antwerpse Regionale Landschappen lanceerden een tijd geleden al het project kansenkavels. “Dat zijn bouwgronden met een hoge openruimte waarde, maar die vaak toch worden volgebouwd”, zegt deputé Jan De Haes (N-VA). “Maar dikwijls gaat daardoor de link met het achterliggende landschap verloren of missen we de kans om er bijvoorbeeld kansen te scheppen voor lokale landbouw, speel- en buurtgroen of nieuwe fiets- en wandelverbindingen.”

1.400 planten

Het project ‘kansenkavel’ is nu al uitgetest in Willebroek, Geel en Wuustwezel. In Wuustwezel kreeg een perceel aan de Akkerstraat het label. Een deel van het perceel, de grond naast de Kleine beek, werd door het gemeentebestuur gekocht om er een nieuw, vrij toegankelijk bos van te maken. Het gedeelte aan de straatkant zal wel bebouwd worden. “De aanpak van kansenkavels is vernieuwend voor Vlaanderen. Het past binnen de doelstelling rond behoud van open ruimte, dat misschien beter bekend is als betonstop of bouwshift”, zegt schepen Pieter Cools (CD&V). “Met de hulp van de Antwerpse bosgroep planten hebben we er zo’n 1.403 stuks bosplantsoen aangeplant. Het gaat om gelderse roos, hazelaar, wilg, sleedoorn, spork en vogelkers. Het nieuwe hoofdbos planten we soorten aan zoals boskers, gladde iep, kraakwilg, zwarte els en zomereik.Dankzij de medewerking met he regionaal landschap de voorkempen werd er verder ook bekeken om de poelen terug op te waarderen en de toegankelijkheid op termijn te verbeteren.”