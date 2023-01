Nathalie en Angélique schrijven samen ‘Magic Guide’: “Onze missie: je leven elke dag een beetje mooier maken”

Nathalie De Jongh is schrijfster, journalist en bewustzijnsmentor. Angelique is dan weer holistisch psychotherapeut en herborist. Beiden coachen en ondersteunen ze vrouwen in hun persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Ze deden dat al samen met workshops en vrouwencirkels in Magic Moments, maar nu komt er dus een boek. “Zelfliefde en innerlijke balans zijn ‘hot topics’ in onze maatschappij”, vertellen Nathalie en Angélique. “Er wordt steeds meer belang gehecht aan mentale gezondheid en dat is ook nodig. We hebben dat grotendeels zelf in de hand. Met het boek willen we een aantal praktische tools aangeven om daar nog meer in te slagen.”