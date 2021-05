Na vondst overleden baby: Nederlandse politie zet duikers in en houdt nog altijd ernstig rekening met piste van Vlaamse moeder

Loenhout Waarom grasbalen in Loenhout plots gewikkeld zijn in roze plastic: “Al drie vrouwen van collega’s gestorven aan die ziekte”

30 april In de velden aan Het Boerenijsje in Loenhout (Wuustwezel) springen de grasbalen in het oog. Niet omdat ze gigantisch groot zijn, maar wel vanwege de roze plastic errond. Het initiatief komt van Annie Rombouts (58), die samen met haar man Jos Van Dijck (59) werken in opdracht van boeren uitvoert. Per rol roos plastic gaat er drie euro naar instellingen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. “Het is een eerbetoon aan drie vrouwen van collega-loonwerkers uit de buurt, die we aan kanker verloren zijn”, vertelt Annie.