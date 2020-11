Na ontslag bij N-VA nu ook ontslag uit Vlaams Belang voor Carrera Neefs: “Via e-mail op de hoogte gesteld”

WuustwezelHet einde van een politieke carrière voor dat ze goed en wel gestart is. Dat lijkt het lot te zijn voor Carrera Neefs nadat ze door de partijtop van Vlaams Belang uit de partij is gezet. Is de politieke carrière op haar 23ste nu al gedaan? Eerder brak ze immers ook al met N-VA. “Ik heb mijn ontslag bij Vlaams Belang per mail gekregen. Ik wil het nu even laten bezinken, maar ik blijf politiek actief als onafhankelijke”, zegt Neefs.