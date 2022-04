Na 16 jaar wachten staat unieke plant in bloei in tropische tuin van Romberama: “Gevoel van trots”

Raf Rombouts van Rombarema kweekt in zijn serres vooral amaryllissen en sinds een tweetal jaar ook echte Belgische thee, maar in zijn tropische tuin groeien naast onder meer bananenbomen ook de Strelizia Nicolai. Dat is een van oorsprong Zuid-Afrikaanse plant. Hij wordt ook wel gehouden als kamerplant, maar komt daar maar zelden tot bloei. “Ik kocht de plant zo’n 20 jaar geleden over van iemand omdat die nooit tot bloei kwam”, grijnst Raf Rombouts. “Ondertussen is die 40 jaar en het is nu de vijfde keer dat ze bloeit. Het zijn uitzonderlijk mooie bloemen met een witte kleur en ook wat paarse accenten.”