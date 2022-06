N-VA steunt buurtbewoners in bezorgdheid om verkeersafwikkeling in geplande nieuwe wijk

De 80 woningen zouden aansluiten op de Venwei, Kapelwei, Het Wirikske en Hoge Bunder. Dat betekent extra verkeer en buurtbewoners hebben een alternatief mobiliteisplan opgemaakt, maar volgens N-VA voelen ze zich niet gehoord. “Er was in dit dossier helemaal geen inspraak. Op de gemeenteraad hebben we het schepencollege wakker moeten schudden”, zegt raadslid Werner vanden Eynden. “Voor de Akkerstraat betekent dit een toenemende verkeersdruk met 120 vervoersbewegingen per uur. De toenemende mobiliteitsdruk is een bezorgdheid die de inwoners al sinds 2019 aankaarten. Tijdens de coronapandemie hebben ze bezwaren overgemaakt via een online infomoment. Er werd een petitie overgemaakt aan het schepencollege en er werd meermaals aangedrongen op overleg met de projectontwikkelaar en het schepencollege. Helaas kregen al die initiatieven tot nu toe weinig gehoor.”

Kluitje in het riet

De buurtbewoners voelen zich volgens N-VA met een kluitje in het riet gestuurd. “Het bestuur heeft altijd de mond vol over inspraak en participatie”, zegt Vanden Eynden. “Alleen in dit dossier was daar geen sprake van. We mogen van het bestuur toch verwachten dat ze voor de beste optie kiest die vervolgens ook gedragen wordt door de hele wijk. Wij willen niet wachten tot alles in kannen en kruiken is, maar wil nu de beslissing voor de best mogelijke oplossing voor de ontsluiting van de buurt. Nu kunnen de plannen bijgestuurd worden, als de werkzaamheden starten is het te laat.”