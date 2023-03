Moordenaar van Inge (14) en Inès (16) kan na 30 jaar vrijkomen: “Wij hadden ‘Monster van Woensdrecht’ destijds veel sneller kunnen pakken...”

Vraag om hondenpoep­wei­des stuit op njet van stadsbe­stuur: “Die hebben géén meerwaarde”

Het lokaal bestuur van Hoogstraten is niet van plan om hondenpoepweides of extra vuilbakken te plaatsen speciaal voor hondeneigenaars. “De regels zijn duidelijk: je ruimt hondenpoep op op het openbaar domein en gooit het dan in de vuilbak langs de straat of thuis.”