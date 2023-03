‘Monster van Woensdrecht’ vermoordde Vlaamse meisjes Inge (14) en Ines (16), vrijdag beslist rechter over vrijlating: “Hij is een roofdier”

“Plots kreeg ik een afgezaagde tweeloop onder mijn neus”: jacht- en sportwapen­han­de­laar Dirk Tilborghs (57) bekomt van overval

“Een buil op het hoofd, pijn aan de ribben en aan de tong.” Wapenhandelaar Dirk Tilborghs (57) houdt wat over aan de poging van drie jonge Rotterdammers om zijn winkel te overvallen. De boeven hadden zich goed voorbereid, want in de loop van donderdag waren ze al langs geweest, zogezegd om alarmpistolen te kopen. Kort voor sluitingstijd kwamen ze plots terug. “Een van de twee sloeg op mijn hoofd”, zegt Dirk, die vertelt wat er precies is gebeurd en hoe hij hen op de vlucht kon jagen.